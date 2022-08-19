Закупайтесь прямо сейчас: эксперты обозначили группу товаров, цены на которые взлетят в середине сентября

Аналитики сходятся во мнении, что уже в сентябре стоит ожидать нового витка цен. Инфляция, говорят они, только-только начинает разгоняться.

«Это традиционная история. Люди возвращаются из отпусков, готовятся к новому учебному году, рабочему и политическому сезону, а ритейлеры не упускают даже минимальной возможности для того, чтобы приподнять цены. Переход в осенне-зимний период всегда сопровождается подорожанием потребительских товаров», — отметил независимый эксперт рынка потребительских товаров Александр Афиногенов.

Помимо продуктов, о росте цен на которые эксперты предупреждали уже не раз, подорожает и товарная группа, в которую входят бытовая химия, косметика и парфюмерия. Она очень сильно зависит от импортной составляющей.

Примерно в середине сентября эта продукция может подорожать в среднем на 15%.

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По материалам mk.ru.