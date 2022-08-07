Заграница нам поможет: мошенники придумали новый способ завладеть деньгами доверчивых россиян

Один из таких случаев произошел в Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, женщине в одном из мессенджеров пришло предложение об открытии счета в турецком банке. Для внесения первоначальной суммы она перевела более 20 тысяч рублей на российский банковский счет злоумышленника. Тот пообещал открыть турецкий депозит в течение двух-трех дней, но пропал и удалил свой аккаунт. Полиция начала проверку по данному факту.

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