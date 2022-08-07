Заграница нам поможет: мошенники придумали новый способ завладеть деньгами доверчивых россиян

Мошенники придумали новую схему, как обманом завладеть деньгами россиян. Трюк навеян тревожными экономическими новостями и паническими настроениями.
Суть в том, что человеку предлагают дистанционно открыть счет в иностранном банке. Якобы там сбережения будут лежать в большей сохранности. Злоумышленник просит перевести ему деньги на карту – чтобы внести первоначальную сумму, - а затем, что неудивительно, исчезает вместе с полученными средствами. Счета, конечно же, жертве никто не открывает.
Один из таких случаев произошел в Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, женщине в одном из мессенджеров пришло предложение об открытии счета в турецком банке. Для внесения первоначальной суммы она перевела более 20 тысяч рублей на российский банковский счет злоумышленника. Тот пообещал открыть турецкий депозит в течение двух-трех дней, но пропал и удалил свой аккаунт. Полиция начала проверку по данному факту.
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Кстати, а вы знали, что каждый второй россиянин не сразу распознает мошенников в телефонном разговоре?