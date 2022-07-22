Зачислят вместе с пенсией: кто получит новую выплату с 1 августа

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о новой выплате, которую получат многие пенсионеры уже в следующем месяце.

По словам специалиста, дополнительные деньги будут начислены гражданам, которым во время Великой Отечественной войны еще не было 18 лет. То есть, средства придут людям, рожденным с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

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«На уровне регионов такие граждане могут получать различные дополнительные выплаты», — рассказала КирееваPRIMPRESS.

К примеру, в Приморском крае выплата придет в августе и составит порядка тысячи рублей. Дополнительных заявлений для ее начисления писать не нужно, она поступит вместе с основной пенсией.

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