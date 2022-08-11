«Заболеть в Америке, не имея страховки - подобно смерти»: Садальский – о минусах жизни в США

Актер Станислав Садальский в «Телеграм» заявил, что в США говорят об отсутствии ограничений на получение виз для россиян. По его словам, американцы сначала вводят санкции, потом заставляют ЕС ввести такие же. Потом свои санкции снимают, но Европе не разрешают.

Как считает актер, американцы ведут двойную игру. ЕС страдает, а они в шоколаде. Это такая идеальная стратегия, при которой выигрывает Америка.

«Правда, для чего людям нужны поездки в США? Америка традиционно представляется большинству русских настоящим «раем на Земле». Это неправда. Жизнь очень дорогая. Был много раз и больше не хочу! Заболеть в Америке, не имея страховки, подобно смерти. Похоже, США разваливают Европу», - заметил актер.

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Ранее в ЕС заявили, что рассматривают возможность полного запрета на получения Шенгенских виз гражданам России. Не исключен вариант, при котором россияне не смогут посещать европейские страны.