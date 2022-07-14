Заблокируют навсегда: Wildberries принял важное решение

Российский маркетплейс с многолетней историей Wildberries в последнее время все чаще становится фигурантом скандалов – покупатели массово жалуются на низкое качество, обманы и продажи подделок в онлайн-магазине. Особенный всплеск жалоб Минпромторг РФ фиксирует на фоне ухода с российского рынка мировых брендов.

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Со своей стороны Wildberries принял решение бороться с недобросовестными продавцами, которые реализуют на площадке контрафакт. Как сообщает сайт Akket.com, сервис создает специальный алгоритм, который будет отфильтровывать все новые объявления и проверять существующие.

Если система заподозрит подделку, продаваемую под видом оригинала, продавец будет мгновенно заблокирован без права восстановления профиля. Поскольку продажа контрафакта преследуется законом.