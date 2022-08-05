Заберут 50% денег: россиянам, имеющим банковские вклады, сообщили неприятную новость

Россиянам, имеющим банковские вклады, рассказали об изменениях, которые затронут их в самое ближайшее время. Нововведения приведут к тому, что люди лишатся практически половины доходов, которые они получают со своих счетов.

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Экономисты пояснили PRIMPRESS, что сейчас банки заметно снизили ставки по депозитам. Самая высокая из них составила 6,93 процента, тогда как в марте этого года она превышала 20 процентов.

При этом инфляция сохранилась на уровне 15 процентов. Таким образом, в ближайшем будущем она заберет порядка половины от суммы доходности вкладов.