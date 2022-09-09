За стаж более 30 лет пенсионерам начнут зачислять по 9000 рублей с 10 сентября: кому положены деньги

Пенсионерам станет доступна новая денежная выплата. Начисляться пособие будет при наличии стажа в объеме более 30 лет. Эти средства сможет получить та категория граждан, которая ранее подтвердила свой трудовой стаж документально. Очередная волна денежных выплат должна стартовать уже после 10 сентября.
Так, юрист Ирина Сивакова уточнила, что рассчитывать на получение дополнительных выплат смогут те пенсионеры, чей стаж 30 лет и более. Важно! Речь идет о россиянах, которые долгое время работали в сельской местности.
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Эксперт уточнила, что Правительством утвержден список профессий и должностей, работа на которых засчитывается в такой стаж и в итоге дает пенсионерам право на получение доплат.
Если стаж подтвержден документально, ПФР назначит пенсионеру доплату в размере 25% от фиксированной выплаты к пенсии. Сейчас это чуть более 1800 рублей. А вместе с доплатой фиксированная выплата составит уже более 9 тысяч рублей. Такая цифра актуальна с июня, когда произошла внеочередная индексация выплат для пенсионеров.
При этом для получения дополнительных денег, по словам юриста, пенсионерам нужно не работать. Но жить теперь можно не только в сельской местности, но и в городе. Уже после назначения доплаты можно будет переехать без потери в деньгах.
По материалам Primpress