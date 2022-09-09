За стаж более 30 лет пенсионерам начнут зачислять по 9000 рублей с 10 сентября: кому положены деньги

Пенсионерам станет доступна новая денежная выплата. Начисляться пособие будет при наличии стажа в объеме более 30 лет. Эти средства сможет получить та категория граждан, которая ранее подтвердила свой трудовой стаж документально. Очередная волна денежных выплат должна стартовать уже после 10 сентября.

Так, юрист Ирина Сивакова уточнила, что рассчитывать на получение дополнительных выплат смогут те пенсионеры, чей стаж 30 лет и более. Важно! Речь идет о россиянах, которые долгое время работали в сельской местности.

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Эксперт уточнила, что Правительством утвержден список профессий и должностей, работа на которых засчитывается в такой стаж и в итоге дает пенсионерам право на получение доплат.