За счет государства: школьная форма может стать бесплатной

Родители смогут экономить серьезные суммы и не покупать одежду для учебы ребенку.
Школа

Школа. Фото: Global Look Press

Дети, как известно, растут очень быстро. И каждое лето прибавляют в росте и весе значительно, поэтому перед школой родителям приходится тратиться на новую школьную форму. Но одежда для учебы может стать бесплатной. По крайней мере, для учеников начальных классов.

Такое предложение озвучил заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды (Союзформа) Владимир Богомолов. Он заметил, что было бы неплохо обеспечивать учащихся начальных классов, передает News.ru.

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