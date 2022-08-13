За счет государства: школьная форма может стать бесплатной

Дети, как известно, растут очень быстро. И каждое лето прибавляют в росте и весе значительно, поэтому перед школой родителям приходится тратиться на новую школьную форму. Но одежда для учебы может стать бесплатной. По крайней мере, для учеников начальных классов.

Такое предложение озвучил заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды (Союзформа) Владимир Богомолов. Он заметил, что было бы неплохо обеспечивать учащихся начальных классов, передает News.ru.