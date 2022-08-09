За счет государства: долги россиян по зарплате решили компенсировать

В случае банкротства предприятия долги по зарплате возьмет на себя государство. С таким заявлением выступил Минтруд страны. Ведомство разработало законопроект, согласно которому сотрудникам будут выплачивать соответствующую компенсацию.

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Гражданин сможет получить компенсацию по невыплаченной зарплате за три месяца до признания его фирмы-работодателя банкротом. При этом, планируется, что размер ее будет насчитывать три среднемесячных зарплат, сообщает сайт Konkurent.