За неявку на сборы — срок до 10 лет: Путин подписал пакет поправок о военной службе

В субботу, 24 сентября, президент России Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе.
Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы.
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Также уголовную ответственность ввели за мародерство (до 15 лет), добровольную сдачу в плен (от 3 до 10 лет) и отказ участвовать в боевых действиях в условиях вооруженного конфликта, повлекший тяжкие последствия (до 10 лет).
Помимо этого поправки ужесточили ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство и уклонение от службы.
Напомним, 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации. Президент подчеркнул, что такая мера была необходимой для защиты страны.