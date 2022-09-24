За неявку на сборы — срок до 10 лет: Путин подписал пакет поправок о военной службе

Президент страны ввел уголовную ответственность за сдачу в плен и мародерство.
Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

В субботу, 24 сентября, президент России Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе. 

Согласно документу, опубликованному  на официальном интернет-портале правовой информации, призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы.

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Также уголовную ответственность ввели за мародерство (до 15 лет), добровольную сдачу в плен (от 3 до 10 лет) и отказ участвовать в боевых действиях в условиях вооруженного конфликта, повлекший тяжкие последствия (до 10 лет).

Помимо этого поправки ужесточили ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство и уклонение от службы.

Напомним, 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации. Президент подчеркнул, что такая мера была необходимой для защиты страны.

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