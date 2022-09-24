За неявку на сборы — срок до 10 лет: Путин подписал пакет поправок о военной службе

В субботу, 24 сентября, президент России Владимир Путин подписал пакет поправок о военной службе.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Также уголовную ответственность ввели за мародерство (до 15 лет), добровольную сдачу в плен (от 3 до 10 лет) и отказ участвовать в боевых действиях в условиях вооруженного конфликта, повлекший тяжкие последствия (до 10 лет).