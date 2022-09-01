За неделю на 10%: цены на перелеты по России в экономклассе снизились

В начале года рост цен на авиабилеты по России в экономклассе значительно подорожал – рост составил почти 14,6%. А теперь Росстат фиксирует падение стоимости, сообщает сайт «Прайм» со ссылкой на Росстат.

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Речь идет о снижении цены на более чем 10%, и это только за последнюю неделю августа. Предыдущие недели месяца тенденция на снижение сохранялась.

К слову, цены на проживание в гостиницах и путевки в санаториях тоже подешевели. А вот остановиться в хостеле стало, наоборот, дороже на 8,5% с начала года.