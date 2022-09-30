«За нами правда. За нами Россия!»: Владимир Путин принял в состав России ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области

30 сентября в Георгиевском зале Кремлевского дворца произошло историческое событие. Президент Владимир Путин принял в состав России в качестве регионов Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области – бывшие территории Украины.
Соответствующие документы были подписаны главой Российской Федерации вместе с нынешними руководителями этих территорий, которые в сентябре 2022 года провели референдумы и представили данные о том, что подавляющее большинство местных жителей желают вхождения в состав России.
«Начавшийся слом западной гегемонии необратим, - заявил Путин на торжественной церемонии. – Как прежде, уже не будет. Поле битвы, на который нас позвала судьба и история, - это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию».
«Этот выбор делаем мы. Сделали граждане Донецкой и Луганской народных республик, жители Запорожской и Херсонской областей. Они сделали выбор быть со своим народом, быть с Родиной, жить ее судьбой, побеждать вместе с ней. За нами правда. За нами Россия!»