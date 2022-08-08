За место проживания: какие доплаты положены пенсионерам

Причем такие территории, пенсионерам которых положены надбавки, есть во многих регионах России. Это некоторые районы Республики Алтай, Амурской, Архангельской, Иркутской областей, а также Хабаровского, Приморского, Красноярского края и других регионов, сообщает сайт Konkurent.

Им положена выплата, которая является компенсацией за оплату проезда к месту отдыха и обратно.