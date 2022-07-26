«За 3,5 миллиона на 14 дней»: Бородина ужаснулась ценам на отдых в Сочи

По словам Бородиной, с отдыхом сегодня подобная ситуация. «Вот тут тоже самое. Ты не можешь полететь сейчас за границу нормально, отдыхай у себя на родине! За 3,5 миллиона! За 14 дней!», - заявила она.

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Напомним, что летом по традиции курорты Краснодарского края переполнены. В этом году из-за санкций и неспокойной обстановки в мире в Сочи и других курортных городах наблюдается небывалый аншлаг.