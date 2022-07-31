За 1 евро! Сеть строительных магазинов OBI продали в России

В марте немецкая компания OBI («Оби») объявила о приостановке продаж в России в связи с последними действиями. Однако похоже, что фирма нашла обходные пути.

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В настоящий момент компания подписала соглашение с группой российских инвесторов о продаже им шести юридических лиц отечественной сети магазинов OBI. Сумма названа символическая – 1 евро.

40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max, 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Позже группа инвестиционно-строительных компаний Max имеет право продать часть бизнеса «третьим лицам».

Источник: «Ведомости»