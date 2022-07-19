Юрий Лоза назвал главные минусы поездки в Крым на машине

Музыкант Юрий Лоза в «Телеграм» рассказал о главных минусах поездки в Крым его знакомого на машине.
«Самое главное – дороги в Крым как не было, так и нет, есть направление. По всей трассе М4 идет сплошной поток, заправки перегружены, туалеты работают через раз, очереди везде и всюду. Настоящие проблемы начинаются в Ростовской области — покрытие местами плохое, ремонты останавливают движение на часы».
Как рассказал Лоза, в отелях по вечерам нет мест, народ вынужден спать прямо в машинах. После съезда с трассы на Кубань поток вообще стоит. Его навигатор дважды выгонял на грунтовку через Анапу.
А вот за Крымским мостом стало полегче. Народа на полуострове немного. Самолеты не летают, а поездов не хватает. Лоза возмутился, что деньги уходят на строительство новых кольцевых дорог вокруг Москвы, а до Крыма построить нормальную трассу пока не выходит.
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Напомним, что Юрий Лоза - популярный российский композитор и музыкант. В этом году ему исполнилось 68 лет.