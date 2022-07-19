Юрий Лоза назвал главные минусы поездки в Крым на машине

Как рассказал Лоза, в отелях по вечерам нет мест, народ вынужден спать прямо в машинах. После съезда с трассы на Кубань поток вообще стоит. Его навигатор дважды выгонял на грунтовку через Анапу.

А вот за Крымским мостом стало полегче. Народа на полуострове немного. Самолеты не летают, а поездов не хватает. Лоза возмутился, что деньги уходят на строительство новых кольцевых дорог вокруг Москвы, а до Крыма построить нормальную трассу пока не выходит.

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Напомним, что Юрий Лоза - популярный российский композитор и музыкант. В этом году ему исполнилось 68 лет.