Юрист в День дачника рассказал, в каких случаях садовый домик могут снести

Заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Арбат» Сергей Шугаев заявил, что садовые домики и постройки, не отвечающие требованиям безопасности и строительным нормам, могут быть снесены.
«Если постройка не отвечает требованиям безопасности, строительным нормам, тогда эта постройка может быть в судебном порядке признана самостроем и снесена за счет того, кто построил, или за счет того, кто это признал, но с последующим взысканием средств с того, кто построил».
Как заметил Шугаев, есть ограничения на постройку в зонах водоемов, в зонах аэропортов, в зонах электростанций и других опасных объектов. Кроме того, нельзя строить здания больше определенной этажности на некоторых участках земли, сообщает Ura.ru.
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