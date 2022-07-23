Юрист в День дачника рассказал, в каких случаях садовый домик могут снести

Как заметил Шугаев, есть ограничения на постройку в зонах водоемов, в зонах аэропортов, в зонах электростанций и других опасных объектов. Кроме того, нельзя строить здания больше определенной этажности на некоторых участках земли, сообщает Ura.ru.

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Напомним, что в России 23 июля отмечается День дачника. Многие россияне встретят праздник на своих приусадебных участках.