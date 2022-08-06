Юрист рассказал, кто может законно снять деньги с вашей банковской карты

Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин назвал тех, кто может законно списать деньги с банковской карты без вашего ведома.

Это банк, судебные приставы, налоговая инспекция или сам взыскатель долга, если обратится в банк с исполнительным листом.

Как заметил Уткин, банк может по договору с клиентом автоматически списывать деньги за услуги либо кредитные платежи. Деньги со счета могут снять и судебные приставы. Они действуют на основании решения суда и исполнительного листа.

Налоговая инспекция спишет деньги после получения решения суда. Также при наличии исполнительного листа, сообщает «Прайм».

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Напомним, что сегодня банковские карты есть у большинства россиян. Они используется для оплаты товаров и услуг, в том числе через Интернет, с использованием бесконтактной технологии, совершения переводов, а также снятия наличных.