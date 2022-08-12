Юрист рассказал, какую информацию нельзя размещать в соцсетях

Кроме того, не стоит размещать информацию о том, где вы находитесь. Нельзя рассказывать, что вас нет, к примеру, дома. Если вы отправились в поездку, то нужно приехать домой и только тогда постить селфи с отдыха.

Кроме того, нельзя размещать фото ваших близких и знакомых без их согласия. Аккуратно писать о своей трудовой деятельности. Вы можете случайно разгласить или нарушить коммерческую, служебную или врачебную тайну, сообщает «Прайм».

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Напомним, что сегодня соцсети стали важным инструментом в жизни людей. Однако информация о вас в них должна быть дозированной и оправданной.