Юрист рассказал, какую информацию нельзя размещать в соцсетях

Как отметил Анатолий Миронов, есть сведения, которые не стоит публиковать по самым разным причинам.
Компьютер

Компьютер. Фото: Global Look Press

Заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов заявил, что в соцсетях не стоит публиковать некоторые сведения о себе.

«Прежде всего, речь идет о персональных данных, например, вашем месте работы и адресе проживания. Такие сведения могут спровоцировать на нежелательные действия и поклонников, и противников».

Кроме того, не стоит размещать информацию о том, где вы находитесь. Нельзя рассказывать, что вас нет, к примеру, дома. Если вы отправились в поездку, то нужно приехать домой и только тогда постить селфи с отдыха.

Кроме того, нельзя размещать фото ваших близких и знакомых без их согласия. Аккуратно писать о своей трудовой деятельности. Вы можете случайно разгласить или нарушить коммерческую, служебную или врачебную тайну, сообщает «Прайм».

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Напомним, что сегодня соцсети стали важным инструментом в жизни людей. Однако информация о вас в них должна быть дозированной и оправданной.

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