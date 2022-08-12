Юрист рассказал, какую информацию нельзя размещать в соцсетях

Заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов заявил, что в соцсетях не стоит публиковать некоторые сведения о себе.
«Прежде всего, речь идет о персональных данных, например, вашем месте работы и адресе проживания. Такие сведения могут спровоцировать на нежелательные действия и поклонников, и противников».
Кроме того, не стоит размещать информацию о том, где вы находитесь. Нельзя рассказывать, что вас нет, к примеру, дома. Если вы отправились в поездку, то нужно приехать домой и только тогда постить селфи с отдыха.
Кроме того, нельзя размещать фото ваших близких и знакомых без их согласия. Аккуратно писать о своей трудовой деятельности. Вы можете случайно разгласить или нарушить коммерческую, служебную или врачебную тайну, сообщает «Прайм».
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Напомним, что сегодня соцсети стали важным инструментом в жизни людей. Однако информация о вас в них должна быть дозированной и оправданной.