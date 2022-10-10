Юрист пояснила, при каких условиях возможны кредитные каникулы для призванных

Никакие пени за просроченные платежи начисляться не будут.
Фото: Global Look Press

 Фото: Global Look Press

Российские граждане, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, смогут вносить платежи по кредитам «по возможности», не опасаясь начисления пеней. Кроме того, у военнослужащих есть право оформить кредитные каникулы. Об этом рассказала юрист Любовь Боженко.

«Все они и члены их семей получат право приостановить исполнение своих обязательств по кредиту, заключенному до дня их мобилизации или подписания контракта. Кредитные каникулы предоставляются на весь срок службы плюс 30 дней», — объяснила эксперт.

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Если мобилизованный погибнет или получит тяжелое ранение — долг по кредиту будет списан. Оплачивать кредиты можно будет, используя денежное довольствие военнослужащего.

«Эти средства могут аккумулироваться на лицевом счете гражданина, которому заранее следует дать распоряжение банку, в котором открыт данный счет, о безакцептном (операция, когда банк списывает деньги без распоряжения клиента. — Прим. ред.) списании долга по кредиту», — приводит слова Любови Боженко телеканал «360» со ссылкой на агентство «Прайм».

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