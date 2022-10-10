Юрист пояснила, при каких условиях возможны кредитные каникулы для призванных

Российские граждане, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, смогут вносить платежи по кредитам «по возможности», не опасаясь начисления пеней. Кроме того, у военнослужащих есть право оформить кредитные каникулы. Об этом рассказала юрист Любовь Боженко.

«Все они и члены их семей получат право приостановить исполнение своих обязательств по кредиту, заключенному до дня их мобилизации или подписания контракта. Кредитные каникулы предоставляются на весь срок службы плюс 30 дней», — объяснила эксперт.

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Если мобилизованный погибнет или получит тяжелое ранение — долг по кредиту будет списан. Оплачивать кредиты можно будет, используя денежное довольствие военнослужащего.