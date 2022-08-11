Юрист объяснил, почему «лишнюю» зарплату не нужно возвращать работодателю

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Олег Черкасов заявил, что ошибочное перечисление «лишней» зарплаты вовсе не повод возвращать деньги работодателю. По закону этого можно не делать.

Как заметил эксперт, сначала необходимо выяснить причину ошибочного зачисления. По закону зарплата, выплаченная работнику сверх положенной нормы, в том числе, при неправильном применении трудового законодательства, не может быть взыскана.

Однако в этом деле есть и некоторые нюансы. Это счетная ошибка по вине работника, а также злоупотребления, если их установит суд, сообщает «Прайм».

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Напомним, что случаи начисления «лишней» зарплаты в России не редки. Такие вопросы, как правило, решает суд или комиссия по трудовым спорам.