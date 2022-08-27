Юрист Гусятникова рассказала, кому в России положено бесплатное жилье

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова заявила, что некоторые категории россиян могут получить бесплатное жилье. Для этого необходимо соответствовать некоторым критериям. В каждом регионе они разные. Срок зависит от установленного в субъекте федерации объема финансирования

По словам эксперта, муниципальное жилье можно получить от местных властей по договору соцнайма. Пользоваться им можно сколько угодно, но продать или передать по наследству нельзя. Такие квартиры могут получить те, у кого нет собственного жилья и возможности его приобрести либо семьи, где на каждого члена семьи приходится менее учетной нормы.

Что касается служебного жилья, то его чаще всего получают военнослужащие, судьи, сотрудники правоохранительных органов, врачи, учителя, депутаты, чиновники, дворники и сотрудники МЧС. Получить его могут те, у кого нет других жилых помещений в собственности, сообщает «Прайм».

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Напомним, что выселить из муниципального и служебного жилья могут тех, кто не оплачивает коммунальные услуги, не содержит помещение в надлежащем порядке и использует его не по назначению.