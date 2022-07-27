Юлия Меньшова озвучила убытки «Макдоналдса» после ухода из России

По словам Меньшовой, чистая прибыль «Макдоналдс» в апреле-июне составила 1,19 млрд долларов против 2,22 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до 1,6 доллара с 2,95.

«Ну ведь не может же быть, чтобы они так усиленно пилили сук, на котором сидят? Даже если не касаться утверждения про наши 2% в мировой экономике, что оказалось тотальной ложью и глобальной пропагандой.

Но ведь Россия была гигантским рынком сбыта, как минимум. Терять который, особенно после двух лет пандемии, которая подкосила экономику всех стран — шаг безумный. Однако тайного плана не было. Оказалось — не показалось. Пилили сук. И уже почти спилили», — заметила Меньшова.