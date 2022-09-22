Яна Поплавская обвинила «цивилизованный запад» в фашизме

«Давайте вообразим, что русская ракета прилетит по Бессарабскому рынку в Киеве? Давайте представим, какой вой будет во всех европейских СМИ и на политических трибунах? А вы слышите этот вой сейчас, после удара по Донецку? Нет! Потому что «цивилизованный запад» не считает население Донбасса за людей. Это фашизм чистейшей воды!» — заявила актриса.