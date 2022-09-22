Яна Поплавская обвинила «цивилизованный запад» в фашизме

Российская актриса Яна Поплавская, известная своим патриотизмом, возмутилась реакцией Запада на убийство мирных граждан в Донецке. Актриса сделала репост видеозаписи, демонстрирующей место сегодняшнего удара украинских войск по донецкому рынку, в результате чего погибли шесть горожан, в том числе несовершеннолетние.
«Давайте вообразим, что русская ракета прилетит по Бессарабскому рынку в Киеве? Давайте представим, какой вой будет во всех европейских СМИ и на политических трибунах? А вы слышите этот вой сейчас, после удара по Донецку? Нет! Потому что «цивилизованный запад» не считает население Донбасса за людей. Это фашизм чистейшей воды!» — заявила актриса.
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Напомним, что некоторые российские звезды и их близкие уже готовятся к отправке на фронт. Сегодня Родион Газманов намекнул на то, что при необходимости отправится защищать Родину вместе со всеми.