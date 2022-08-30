«Я хочу, чтобы ты была жирная»: Бородина в велосипедках с завистью стала позировать с похудевшей Варвиной

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже 18 лет ведет шоу «Дом-2». Ксения смогла заработать целое состояние. Она живет в роскошном особняке и растит дочек: Марусю и Теону.

Со своим вторым мужем Курбаном Омаровым телеведущая рассталась в 2021 году. Она предпочла не раскрывать подробности конфликта, но больше с ним не общается.