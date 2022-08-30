«Я хочу, чтобы ты была жирная»: Бородина в велосипедках с завистью стала позировать с похудевшей Варвиной

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже 18 лет ведет шоу «Дом-2». Ксения смогла заработать целое состояние. Она живет в роскошном особняке и растит дочек: Марусю и Теону.
Со своим вторым мужем Курбаном Омаровым телеведущая рассталась в 2021 году. Она предпочла не раскрывать подробности конфликта, но больше с ним не общается.
За минувшее время Ксения смогла похудеть. Она также еще больше тратит денег на люксовые наряды и путешествия. Телеведущая также ходит в бары и клубы, веселится с подругами. На этот раз она успела сводить дочек на шопинг. Бородина активно готовит их к школе. А вот потом она приехала в гости к Наталье Варвиной.
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На этот раз телеведущая покрасовалась в футболке серого цвета и велосипедках с принтом. Ксения отказалась от макияжа, а волосы собрала в гульку. Однако она увидела свою подругу и поразилась тому, как Варвина похудела. Бородина стала позировать рядом с ней и заверять, что бывшая участница «Дома-2» стала стройнее, чем она.
«Подружка, вообще высохла просто! Тебе не стыдно?» — заявила она.
«Ага, у меня пресс исчез!» — сказала ей Наталья.
«Тебе не стыдно быть такой? Я жирная по сравнению с тобой! Я тебе говорю! Посмотри, у тебя здесь вообще ничего нет!» — продолжила Ксения.
«Да у тебя нога худее! Ты не любишь худых подруг?» — в итоге решила Варвина.
«Да, я хочу, чтобы ты была жирная, жирная!» — в шутку сказала телеведущая.
Поклонники отметили, что давно не видели Бородину без макияжа. Многие также подчеркнули, что она очень стройная и зря позавидовала своей подруге.