Xiaomi, Samsung и IPhone: в России подешевели смартфоны и гаджеты

Снижение цен коснулось моделей Xiaomi, Samsung и IPhone. Подтверждают это и представители отрасли.

«Если сравнивать стоимость устройств в августе с мартом–апрелем, то цены на многие смартфоны, ноутбуки, наушники и «умные» устройства упали на 20–50%», — пояснили в МТС.

Отмечается, что падение стоимости гаджетов обусловлено снижением курса рубля, изменениями в логистике и закупочной стоимости товаров, а также доступностью товара на складах.

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А в Tele2 добавили, что смартфоны дешевеют также благодаря другим факторам. По словам экспертов, с конца мая часть вендоров стабилизировала поставки. Также повысилась устойчивость курса рубля и снизилась ключевая ставка. В компании указали на сокращение объема рынка и падение продаж смартфонов, пишет газета «Деловой Петербург».