Xiaomi, Samsung и IPhone: в России подешевели смартфоны и гаджеты

В этом году магазины в России заметно опустели. Многие зарубежные компании предпочли покинуть страну. Примечательно, что недавно даже Purina остановила производство серии кормов для кошек и собак в России, а вот чай марки Lipton вообще уходит с российского рынка.
Однако наметились хорошие тенденции. Цены на технику упали до уровня февраля. Это касается многих смартфонов и гаджетов.
Ранее Apple и Samsung ушли с отечественного рынка, но их техника не исчезла, так как некоторые товары ввозят по параллельному импорту. Теперь есть шанс, что новые IPhone осенью можно будет купить не по заоблачным ценам.
Снижение цен коснулось моделей Xiaomi, Samsung и IPhone. Подтверждают это и представители отрасли.
«Если сравнивать стоимость устройств в августе с мартом–апрелем, то цены на многие смартфоны, ноутбуки, наушники и «умные» устройства упали на 20–50%», — пояснили в МТС.
Отмечается, что падение стоимости гаджетов обусловлено снижением курса рубля, изменениями в логистике и закупочной стоимости товаров, а также доступностью товара на складах.
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А в Tele2 добавили, что смартфоны дешевеют также благодаря другим факторам. По словам экспертов, с конца мая часть вендоров стабилизировала поставки. Также повысилась устойчивость курса рубля и снизилась ключевая ставка. В компании указали на сокращение объема рынка и падение продаж смартфонов, пишет газета «Деловой Петербург».