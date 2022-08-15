Wildberries отказались комментировать смену названия сайта

Посетители сайта крупнейшего интернет-маркетплейса Wildberries в этот понедельник, 15 августа, были удивлены, не увидев в шапке привычного названия.

Wildberries без объяснения причин превратился в «Ягодки». В пресс-службе компании разъяснять СМИ что-либо отказались.

«По этой теме откажемся от комментариев», — заявили в пресс-службе компании.

Напомним, что еще в начале июня основательница и владелец Wildberries Татьяна Бакальчук допустила возможность переименования компании.

Таким образом предпринимательница отреагировала на критику министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который говорил о засилье иностранных слов в названиях российских компаний.

Татьяна Бакальчук обещала подумать над новым названием. Вероятно, «Ягодки» и есть результат творческого процесса по переименованию сайта.

По материалам Lenta.ru.