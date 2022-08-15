Wildberries не менял названия! Товарный знак «Ягодки» не зарегистрирован

15 августа маркетплейс Wildberries появился во всех новостях. Шутка ли, компания по-тихому поменяла свое название на сайте, где на шапке вместо иностранного слова появилось русское — «Ягодки». Вывод был сделан однозначный: произошел ребрендинг на отечественный лад.

Вместе с тем в разделах сайтах по-прежнему было прописано и «прежнее» название — Wildberries: «Продавайте на Wildberries», «Работа на Wildberries». Да и в поисковой системе значится все тот же Wildberries.

Вместе с тем на офсайте компании появилась реклама «черной пятницы» с большой распродажей. А в Роспатенте товарный знак «Ягодки», пишет gazeta.ru, не зарегистрирован! Похоже, у кого-то работают отличные маркетологи, которые обеспечили бесплатную рекламу распродажи во всех СМИ?