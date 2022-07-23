Выйти на пенсию раньше на 5 лет - реально: об особых льготах рассказал эксперт

Директор по развитию АО "НПФ Эволюция" Дмитрий Ключник напомнил женщинам предпенсионного возраста об особых льготах. В случае соблюдения всех условий, у них есть преимущество, позволяющее выйти на пенсию на три, а то и пять лет раньше.

«Выйти на пенсию раньше установленного законом возраста могут многодетные матери. Женщинам с пятью и более детьми пенсия назначается в 50 лет. С тремя и четырьмя детьми – на три и четыре года соответственно раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений», — отмечает эксперт.

Однако многодетность — не единственное требование. У женщины должен быть трудовой стаж при этом не менее 15 лет, добавил Ключник.

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Источник: Прайм