Выявляют с помощью камер: водителей с залепленными номерами начали вызывать в ГИБДД

В этом году было введено множество новых правил для водителей. Более того, камеры стали более точными. Теперь активно штрафуют тех, кто не пристегиваются за рублем. Недавно также существуют штрафы за проезд на моргающую стрелку светофора.

14 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении новых штрафов. Водителей мототранспортных средств (физлиц) будут штрафовать за выброс мусора в неположенных местах. Сумма штрафа составит от 10 до 15 тыс. рублей.