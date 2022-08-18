Выявляют с помощью камер: водителей с залепленными номерами начали вызывать в ГИБДД

В этом году было введено множество новых правил для водителей. Более того, камеры стали более точными. Теперь активно штрафуют тех, кто не пристегиваются за рублем. Недавно также существуют штрафы за проезд на моргающую стрелку светофора.
14 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении новых штрафов. Водителей мототранспортных средств (физлиц) будут штрафовать за выброс мусора в неположенных местах. Сумма штрафа составит от 10 до 15 тыс. рублей.
Ни дня кого не секрет, что некоторые автомобилисты пытаются сделать так, чтобы им штрафы просто не могли выписать. Для этого они заклеивают часть госномеров или меняют в них знаки. Однако теперь нарушителей находят и вызывают на специальную комиссию.
Таких водителей помимо штрафа за нарушение ПДД ждет и ответственность за управление машиной с видоизмененными регистрационными знаками.
Теперь камеры снабжены системой фиксации алгоритма распознавания номеров. Поэтому номерные знаки, на которых даже внесены изменения, вычисляются.
За управление с видоизмененными знаками водителю грозит лишение прав на срок от одного до трех месяцев либо штраф 5 тыс. руб.
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Если система замечает какие-либо отклонения от ГОСТа в оформлении знака — в приведенном примере на месте цифры была буква — фотоматериалы автоматически уходят на дополнительную проверку сотруднику ЦАФАП. Потом уже сотрудник по фото автомобиля определяет марку и модель, чтобы проверить по базе данных зарегистрированных транспортных средств.
Так с высокой долей вероятности можно определить реальный номерной знак нарушителя, пишет Autonews.ru