Выплаты прекратят совсем! Часть пенсионеров лишится пенсий с 2023 года

Некоторых пенсионеров в следующем году ждет весьма неприятный сюрприз: полная остановка выплат от государства. Президент России Владимир Путин уже подписал соответствующий закон.

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Согласно документу, страховые пенсии перестанут переводить проживающим в РФ иностранным гражданам с аннулированным видом на жительство. Тем, у кого он будет действующим, выплаты продолжатся.

Предполагается, что закон будет способствовать сохранению средств бюджета ПФР. По информации Сиб.фм, нововедение вступит в силу с 1 января 2023 года.

Ранее стало известно, что некоторые категории граждан смогут увеличить пенсию на 2500 тысячи рублей. Для этого им необходимо написать соответствующее заявление.