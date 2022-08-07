Выплаты на детей вырастут до 57 тысяч рублей! В Минтруде пояснили, кому положена сумма

В ближайшем будущем размер пособий, которые получают семьи с детьми, может увеличиться до 57,4 тысяч рублей. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения России.

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Нововведение пока остается на уровне инициативы, но если ее утвердят, то уже совсем скоро родителям будут платить крупную сумму. Однако получать деньги смогут лишь те россияне, кто ухаживает за ребенком в возрасте до полутора лет.

Как объяснили в Минтруде, процесс, который позволит реализовать повышение суммы выплат, запустят в 2023 году. Для начала объединят Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования, затем — введут единый тариф по социальным взносам. Благодаря этим реформам ряд пособий удастся увеличить, уточняет KONKURENT.RU.