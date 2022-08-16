Выплаты к 1 сентября для родителей школьников могут стать постоянными

В России выплаты к 1 сентября для семей, имеющих детей школьного возраста, планируют сделать постоянными, то есть ежегодными.

Их предлагается выплачивать в канун каждого нового учебного года, как это было в 2021 году. Тогда семьи с детьми школьного возраста получили на карты по десять тысяч рублей, чтобы собрать наследников на учебу.

С инициативой сделать такие выплаты ежегодными депутаты Госдумы обратились к Правительству России.