Выплаты и льготы: пенсионерам рассказали, как легко получить дополнительные бонусы

Те российские пенсионеры, которые накопили большой трудовой стаж, могут получить звание «Ветеран труда» на региональном уровне. Оно дает право на дополнительные выплаты и льготы.

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, в разных областях требования к пенсионерам тоже разные. Например, в Карелии такое звание могут получить женщины со стажем работы в 30 лет, а мужчины – в 35 лет.