Выплаты и льготы: пенсионерам рассказали, как легко получить дополнительные бонусы

Те российские пенсионеры, которые накопили большой трудовой стаж, могут получить звание «Ветеран труда» на региональном уровне. Оно дает право на дополнительные выплаты и льготы.
По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, в разных областях требования к пенсионерам тоже разные. Например, в Карелии такое звание могут получить женщины со стажем работы в 30 лет, а мужчины – в 35 лет.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Например, с этого года дополнительные льготы могут получить пенсионеры в Вологодской области. Там звание ветерана труда будут выдавать всем мужчина, которые накопили 45 лет стажа, а женщинам важно обзавестись 40 годами работы. При этом получить ветеранское удостоверение можно без каких-либо наград, нужно будет подтвердить только стаж», – рассказал Власов PRIMPRESS.