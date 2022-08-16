Выплаты будут ежемесячными: депутаты Госдумы готовят новый закон о дополнительных пособиях для женщин

Депутаты Госдумы от ЛДПР выступили с новой инициативой. Они предлагают назначать выплаты неработающим, но занимающимся ведением домашнего хозяйства женщинам.

В ближайшее время соответствующий законопроект будет внесен с Госдуму. Выплаты будут назначаться нуждающимся в соответствие с выработанными критериями.