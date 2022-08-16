Выплаты будут ежемесячными: депутаты Госдумы готовят новый закон о дополнительных пособиях для женщин

Депутаты Госдумы от ЛДПР выступили с новой инициативой. Они предлагают назначать выплаты неработающим, но занимающимся ведением домашнего хозяйства женщинам.
В ближайшее время соответствующий законопроект будет внесен с Госдуму. Выплаты будут назначаться нуждающимся в соответствие с выработанными критериями.
«Будут определены критерии нуждаемости в получении этой выплаты: это обязательно работоспособный гражданин, безработный и в зависимости от доходов семьи - если на члена семьи меньше двух прожиточных минимумов среднедушевой доход, то в этом случае женщине, которая занимается ведением домашнего хозяйства, ежемесячно должна выплачиваться соответствующая выплата», - замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Напомним, ранее стало известно, что выплаты в один миллион рублей теперь будут получать женщины, имеющие звание «Мать-героиня».
По материалам «РИА Новости»