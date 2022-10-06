Выгода отменяется: с портала Госуслуг исчезнет 30%-ная скидка на оплату пошлин

Неприятная новость для россиян: со следующего года на портале Госуслуг больше не будет скидок на оплату пошлин. Пользователи уже давно привыкли, что выгоднее оплачивать на сайте безналично, это быстро и выгодно, ведь за множество госпошлин на портале давали скидку 30%. Например, загранпаспорт нового поколения там «стоил» не 5 тысяч рублей, а 3,5 тысячи.

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Однако, уже с 1 января 2023 года оплачивать пошлины придется по полной. Минфин РФ сообщил, что скидок больше на Госуслугах не будет, пишет «Российская газета».