«Выбешивают людей, как назло»: Симоньян рассказала о хаосе в военкоматах из-за мобилизации

Главный редактор RT призвала общественность сообщать ей о несоответствиях.
Маргарита Симоньян. Фото: Global Look Press

Маргарита Симоньян. Фото: Global Look Press

Главному редактору телеканала Russia Today Маргарите Симоньян стало известно о беспорядках в некоторых военкоматах страны из-за частичной мобилизации. Журналистка не скрыла своего возмущения по этому поводу.

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«Вчера официально объявили, что мобилизация не касается студентов очных и вечерних отделений. Сегодня в военкоматах говорят, что "это касается только призывников, а не мобилизованных". Объявили, что рядовых набирают до 35 лет. Повестки приходят сорокалетним <…> Выбешивают людей, вот как специально, как назло. Как будто Киевом засланные», — написала Симоньян в своем телеграмм-канале.

Уроженка Краснодара дала понять, что ей известны конкретные номера военкоматов и фамилии военкомов, но пока она не будет их обнародовать. Также Симоньян призвала читателей сообщать ей о несоответствиях.

«Будем разбираться с каждым случаем. Будем проверять и добиваться наказания вредителей», — пригрозила журналистка.

Маргарита Симоньян не скрывает своего возмущения. Фото: соцсети

Напомним, с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Многие мужчины, подпадающие под обозначенные властями критерии, уже получили повестки в военкомат. В первую очередь, это стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители.

 

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