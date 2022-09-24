«Выбешивают людей, как назло»: Симоньян рассказала о хаосе в военкоматах из-за мобилизации

Главному редактору телеканала Russia Today Маргарите Симоньян стало известно о беспорядках в некоторых военкоматах страны из-за частичной мобилизации. Журналистка не скрыла своего возмущения по этому поводу.

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«Вчера официально объявили, что мобилизация не касается студентов очных и вечерних отделений. Сегодня в военкоматах говорят, что "это касается только призывников, а не мобилизованных". Объявили, что рядовых набирают до 35 лет. Повестки приходят сорокалетним <…> Выбешивают людей, вот как специально, как назло. Как будто Киевом засланные», — написала Симоньян в своем телеграмм-канале.

Уроженка Краснодара дала понять, что ей известны конкретные номера военкоматов и фамилии военкомов, но пока она не будет их обнародовать. Также Симоньян призвала читателей сообщать ей о несоответствиях.