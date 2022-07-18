А вы успели? В июне выдача ипотеки выросла на 68 процентов

В России зарегистрирован рост объема ипотечных кредитов.
В объединенном кредитном бюро отметили, что количество новых ипотечных кредитов выросло с 32,9 тыс. в мае до 57,5 тыс. в июне, показав прирост на 75%.
Он произошел в основном за счет крупных и богатых регионов, жители которых активнее покупают недвижимость.
В пятерку лидеров по объемам ипотечного кредитования вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан.
Плюс к ним, активно ипотечное кредитование росло в Алтайском крае (+153%), Самарской и Челябинской областях (+136% и +129% соответственно), а также в Пермском крае (+117%).
Однако по сравнению с прошлым годом показатели сокращаются. По данным ОКБ, за шесть месяцев 2022 года банки выдали 514,30 тыс. ипотечных кредитов — это на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объемы выдач сократились на 32% — до 1,77 трлн рублей.
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