А вы успели? В июне выдача ипотеки выросла на 68 процентов

В России зарегистрирован рост объема ипотечных кредитов.

В объединенном кредитном бюро отметили, что количество новых ипотечных кредитов выросло с 32,9 тыс. в мае до 57,5 тыс. в июне, показав прирост на 75%.

Он произошел в основном за счет крупных и богатых регионов, жители которых активнее покупают недвижимость.

В пятерку лидеров по объемам ипотечного кредитования вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан.

Плюс к ним, активно ипотечное кредитование росло в Алтайском крае (+153%), Самарской и Челябинской областях (+136% и +129% соответственно), а также в Пермском крае (+117%).