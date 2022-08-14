Вводится плата: Wildberries возмутил россиян новым правилом

Интернет-магазин Wildberries начал тестировать новое правило по возврату товаров, требующих особой перевозки. В эту категорию вошли телевизоры, холодильники, другая бытовая техника, хрупкие и тяжелые вещи.
Раньше возврат этих товаров бы бесплатным, а теперь в случае отказа за каждую единицу покупателям придется заплатить по тысяче рублей. При этом доставка таких вещей до дома, а также подъем на этаж по-прежнему останутся бесплатными.
По информации PRIMPRESS, нововведение уже вызвало массу возмущений в соцсетях. Ведь в некоторых случаях стоимость возврата может превысить даже цену самого товара.
Например, за отказ от банки с краской стоимостью пятьсот шестьдесят рублей платить тысячу рублей многие пользователи посчитали нецелесообразным.