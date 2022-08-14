Вводится плата: Wildberries возмутил россиян новым правилом

По информации PRIMPRESS, нововведение уже вызвало массу возмущений в соцсетях. Ведь в некоторых случаях стоимость возврата может превысить даже цену самого товара.

Например, за отказ от банки с краской стоимостью пятьсот шестьдесят рублей платить тысячу рублей многие пользователи посчитали нецелесообразным.