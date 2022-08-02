Всем ученикам: родители смогут больше не тратиться на школьные принадлежности

В преддверии нового учебного года чиновники заговорили о необходимости обеспечивать ученическими канцелярскими принадлежностями семьи с детьми. Эту инициативу выдвинула основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

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Эксперт предлагает создать «школьный капитал» в виде сертификата на покупку школьных принадлежностей и одежды учащимся. Его номинал Волынец предлагает установить в размере 20 тысяч рублей, а выдавать — каждому школьнику.