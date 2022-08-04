Всем, кто пользуется банкоматами: Сбербанк сообщил россиянам неожиданную новость

Сбербанк достиг 80%-ного перехода банкоматов на программное обеспечение собственной разработки. Таким образом, организация первой в стране оснащает сеть устройств самообслуживания населения приложением отечественного производства, пишет Konkurent.

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Речь идет о разработке программного обеспечения для банкоматов на основе Linux. Для пользователей банкоматов – россиян, которые являются держателями пластиковых карт Сбера, условия обслуживания не изменятся.