Всем без исключения: с конца августа пенсионерам будет доступна новая льгота

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о новой льготе, которую пожилые люди смогут начать получать уже в конце августа. Помощь будет предоставляться на уровне регионов.

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Как сообщило издание PRIMPRESS, речь идет о различных клубах, в которых пенсионеры смогут найти себе занятия в соответствии с интересами.

По словам Киреевой, самые успешные программы в этом направлении действуют в Москве и Санкт-Петербурге.

«Такие проекты позволяют пенсионерам бесплатно участвовать в различных занятиях, развивать свое физическое состояние, повышать уровень своего образования и заводить новых друзей», — пояснила эксперт.

В августе программа проектов будет расширена. В числе прочего у пожилых людей появится возможность посетить туристические экскурсии по красивым местам и достопримечательностям.