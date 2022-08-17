Всем без исключения: пенсионеры получат прибавку уже 18 августа

Речь идет о социальных выплатах.
Пенсионер

Фото: Global Look Press

Пенсионеры смогут рассчитывать на дополнительные деньги уже в августе. С 18 числа всем пожилым, у кого пенсия не дотягивает до прожиточного минимума, будет назначена специальная доплата.

Специалисты соцзащиты уверяют, что в ближайшие дни пенсионеры получат деньги отдельно от пенсии. На них смогут рассчитывать и те, кто работает как самозанятый. Об этом пишет PRIMPRESS.

Размер доплаты составит 2-3 тысячи рублей, в зависимости от региона и исходящего размера пенсии.

Напомним, ранее специалисты рассказали, как уменьшить пенсионный возраст на пять лет. Это касается и женщин, и мужчин, достигших определенного возраста.

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