Всем без исключения: пенсионеры получат прибавку уже 18 августа

Пенсионеры смогут рассчитывать на дополнительные деньги уже в августе. С 18 числа всем пожилым, у кого пенсия не дотягивает до прожиточного минимума, будет назначена специальная доплата.

Специалисты соцзащиты уверяют, что в ближайшие дни пенсионеры получат деньги отдельно от пенсии. На них смогут рассчитывать и те, кто работает как самозанятый. Об этом пишет PRIMPRESS.

Размер доплаты составит 2-3 тысячи рублей, в зависимости от региона и исходящего размера пенсии.