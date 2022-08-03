Всем без исключения: новая льгота от Пенсионного фонда будет доступна с 4 августа

Уже с 4 августа все без исключения пенсионеры смогут воспользоваться новой льготой. На дополнительную помощь от Пенсионного фонда могут рассчитывать пожилые вне зависимости от трудового стажа и статуса.

В ведомстве заверили, что в ближайшие дни по всей стране начнут работать мобильные клиентские службы. Они будут ездить по отдаленным населенным пунктам. Пенсионеры смогут записаться на прием и прийти в такой выездной офис. Уже с 4 августа служба начнет свою работу в Карачаево-Черкессии. Об этом пишет PRIMPRESS.