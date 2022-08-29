Всех сотрудников уволят: Ericsson закрывает офис в России

Шведская компания до конца 2022 года закрыть свой российский офис и провести полное сокращение персонала в России.

Увольнение коснется даже сотрудников технической поддержки на сетях сотовых операторов. Напомним, что с ними работали такие операторы сотовой связи, как Теле2 и МТС.

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