Всех сотрудников уволят: Ericsson закрывает офис в России

В этом году зарубежные компании стали покидать отечественный рынок. Закрыли магазины одежды Zara, а также мебельный магазин IKEA. Примечательно, что многие фирмы также решают сразу сократить сотрудников. Это сделали Lego, а теперь готовятся пойти по их стопам Nokia и еще один производитель телекоммуникационного оборудования — компания Ericsson.
Шведская компания до конца 2022 года закрыть свой российский офис и провести полное сокращение персонала в России.
Увольнение коснется даже сотрудников технической поддержки на сетях сотовых операторов. Напомним, что с ними работали такие операторы сотовой связи, как Теле2 и МТС.
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Однако газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник сообщает, что менеджмент отечественного представительства может перевести техподдержку вместе с сотрудниками на новое юрлицо. Эксперты считают, что основные проблемы вызовет отсутствие комплектующих для базовых станций.
К слову, в 2021 году Теле2 договорилась о покупке 50 тысяч базовых станций Ericsson, а МТС вложила 10 млрд рублей в оборудование Ericsson для сетей 5G. Отметим, что сотрудникам обещают оказать «финансовую и социальную» поддержку после сокращения.