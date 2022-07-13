Всех переведут на газ: правительство планирует расширить поддержку газозаправочных станций

Правительство России намерено заняться вопросами поддержки газозаправочного бизнеса. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Отмечается, что поэтапно будет расти число регионов, которые получат субсидии для строительства на своих территориях газозаправочных станций, работающих на метане.

Претендовать на получение дополнительных средств смогут представители бизнеса, занимающиеся заправкой автомобилей газом.

В числе мер также увеличение числа газозаправочных станций и содействие переоборудованию автомобилей на газовое топливо.

По словам вице-премьера российского правительства Александра Новака, планируется синхронизировать существующие транспортные коридоры для использования СПГ.