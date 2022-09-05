Всего три дня в неделю: школьникам ввели свободное посещение

Школьники Владивостока могут посещать учебные заведения в свободном режиме. Такое распоряжение появилось накануне. Оно будет действовать в течение ближайших трех дней – с 5 по 7 сентября. Решение властей связано с ухудшением погодных условий.
Примечательно, что пропуск занятий в эти дни не будет являться прогулом ни в школах, ни в детских садах краевого центра.
«Осадки во Владивостоке сохранятся днем, а вечером временами пройдет сильный дождь. Жителям и гостям города по возможности рекомендуется отказаться от использования личного автотранспорта, не посещать пляжные территории, не парковать автомобили в низменных участках, вблизи деревьев и неустойчивых конструкций», - пишет PRIMPRESS.
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Напомним, ранее стало известно, что в школьную программу введут новый предмет уже с 2023 года.