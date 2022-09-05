Всего три дня в неделю: школьникам ввели свободное посещение

Школьники Владивостока могут посещать учебные заведения в свободном режиме. Такое распоряжение появилось накануне. Оно будет действовать в течение ближайших трех дней – с 5 по 7 сентября. Решение властей связано с ухудшением погодных условий.

Примечательно, что пропуск занятий в эти дни не будет являться прогулом ни в школах, ни в детских садах краевого центра.