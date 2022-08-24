Всего через неделю: собственников жилья предупредили о новых правилах

Новые правила для россиян, у которых есть собственная недвижимость, введут с 1 сентября. По словам юриста Ирины Сиваковой, уже в первый день осени владельцы квартир могут выбирать для своего дома управляющую организацию. Для этого нужно, чтобы свое мнение выразили 50 процентов жильцов многоэтажки. Ранее речь шла только о четверти собственников квартир.
«Также с 1 сентября изменятся правила деления квартир на части для собственников. Теперь разделить жилье нельзя будет на доли, если на каждого человека приходится менее шести квадратных метров. В таком случае сделку признают несостоявшейся», - пишет PRIMPRESS.
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Также, по словам юриста, с первого дня осени россияне будут по-новому оплачивать услуги по содержанию общедомового имущества. Теперь платить придется не по нормативу, а по фактически потраченным ресурсам.