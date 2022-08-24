Всего через неделю: собственников жилья предупредили о новых правилах

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Также, по словам юриста, с первого дня осени россияне будут по-новому оплачивать услуги по содержанию общедомового имущества. Теперь платить придется не по нормативу, а по фактически потраченным ресурсам.