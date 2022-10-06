Всего 3 тысячи: Центробанк выпустил в обращение новую монету

Банк России выпустил в обращение новую монету достоинством 2 рубля. Она является памятной и имеет ограниченный тираж – всего 3 тысячи экземпляров, сообщается на сайте ведомства.

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Центробанк показал, как выглядит новая двухрублевка. Она посвящена герою СССР Зое Космодемьянской, и на оборотной стороне отчеканен ее портрет. Монетой явно заинтересуются нумизматы, однако, она является полноправным средством платежа на территории страны и обязательна к приему по номиналу. В обращение новые 2 рубля выпущены с 4 октября.