Все запаслись сахаром и мукой? Центробанк заявил о длительном экономическом спаде

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объявила, что экономический спад в России будет более растянутым во времени.

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«Поступающие данные указывают на то, что экономический спад будет более растянутым во времени и, возможно, менее глубоким», — сказала Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

В текущем году падение ВВП ожидается по причине более умеренного сокращения экспорта. Это эксперты связывают с перераспределением экспорта нефти.

Источник: агентство «Прайм».